‘बिहार में लोग बाढ़ से मर रहे और पीएम के जन्मदिन पर ‘दीया-बाती’ कार्यक्रम किया जा रहा है’, तेजस्वी यादव ने भाजपा सरकार पर लगाए आरोप

Tejashwi Yadav: बिहार में बाढ़ और सूखे की स्थिति को लेकर सियासत तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आयोजित ‘आशीर्वाद का दीया’ कार्यक्रम को लेकर बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने केंद्र और राज्य की एनडीए सरकार पर निशाना साधा है। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि जब राज्य में लाखों लोग बाढ़ से प्रभावित हैं और किसान बारिश की कमी से परेशान हैं, तब सरकार दीये जलाने के कार्यक्रम पर करोड़ों रुपये खर्च कर रही है। तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत में दावा किया कि बिहार में 45 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। उन्होंने कहा कि कई इलाकों में लोगों को भोजन और साफ पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी ओर, राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश की कमी के कारण किसान भी परेशानी में हैं।