बंगाल सरकार का फैसला, जीटीए-पंचायतों में भ्रष्टाचार की जांच के लिए विशेष ऑडिट का ऐलान, 11 हजार पदों पर होगी बहाली

राज्य के राजनीतिक माहौल पर बात करते हुए दिलीप घोष ने कहा कि पश्चिम बंगाल के लोगों ने बेहतर शासन और विकास के लिए बदलाव चुना है और वे सरकार के काम से पूरी तरह संतुष्ट हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि राज्य की दो विधानसभा सीटों पर होने वाले आगामी उपचुनावों में जनता का यह विश्वास साफ दिखाई देगा और भाजपा प्रत्याशी भारी बहुमत से जीत दर्ज करेंगे। इससे पहले उन्होंने कहा था कि ममता बनर्जी अकेली रह गई हैं। तृणमूल कांग्रेस की स्थिति ऐसी हो गई है कि पार्टी के नेता आपस में ही लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा था कि जनता ने पार्टी को खारिज कर दिया है।