रबीउल आलम के चुनाव लड़ने पर सुकांत मजूमदार ने TMC को घेरा, पूछा- जब लड़ने को तैयार नहीं थे तो टिकट क्यों दिया?

उन्होंने कहा कि कांग्रेस उनकी राजनीतिक विरोधी है और दोनों दलों के बीच लगातार मुकाबला रहता है, लेकिन कांग्रेस को अपने कार्यकर्ताओं की भी चिंता करनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में राज्य में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हमले हुए और कई कार्यकर्ताओं की हत्या की गई। सुकांत मजूमदार ने सवाल उठाया कि तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन के दौरान कितने कांग्रेस कार्यकर्ता मारे गए, उस समय इस मुद्दे पर कितने लोगों ने आवाज उठाई। सुकांत मजूमदार ने इसी मुद्दे को आधार बनाकर राहुल गांधी के बयान पर सवाल उठाया और कहा कि राजनीतिक दलों को अपने कार्यकर्ताओं के साथ हुई घटनाओं पर भी ध्यान देना चाहिए। गौरतलब है कि नंदीग्राम और रेजीनगर दोनों विधानसभा सीटों पर 6 अक्टूबर को उपचुनाव होना है।