Nandigram Bypoll 2026: नंदीग्राम में ममता का कांग्रेस को साथ, सायोनी घोष ने राहुल गांधी से कर दी बड़ी अपील!

Saayoni Ghosh Statement: पश्चिम बंगाल की राजनीति में नंदीग्राम उपचुनाव ने कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के रिश्तों को फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है। ममता बनर्जी की ओर से कांग्रेस प्रत्याशी मिलन प्रधान को समर्थन दिए जाने के बाद अब एनसीपीआई सांसद सायोनी घोष की प्रतिक्रिया सामने आई है। घोष ने इसे दोनों दलों के बीच का राजनीतिक मामला बताते हुए संवैधानिक अधिकारों की बात कही। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस और टीएमसी के बीच बेहतर तालमेल की उम्मीद जताई है।