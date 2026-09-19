Monsoon Withdrawal: अल नीनो की मार से देश के 346 जिलों में सूखे जैसे हालात, आज से राजस्थान से वापसी शुरू

Monsoon Deficit: मौसम विभाग के अनुसार 1 जून से 18 सितंबर तक देश में 691.9 मिमी बारिश दर्ज की गई, जबकि इस अवधि का सीजन की सामान्य औसत का आंकड़ा 812.1 मिमी है। मौसम विभाग के अनुसार 2009 में देश में मानसून सामान्य से करीब 23 प्रतिशत कम रहा था और उसे बड़े पैमाने के मानसूनी सूखे के रूप में दर्ज किया गया। इस साल अब तक की 15 प्रतिशत कमी उस स्तर के करीब है। हालांकि मानसून का अंतिम आकलन 30 सितंबर के बाद ही होगा।