Monsoon Withdrawal: अल नीनो की मार से देश के 346 जिलों में सूखे जैसे हालात, आज से राजस्थान से वापसी शुरू

अल नीनो के असर से देश में इस बार मानसून 17 साल में रहा सबसे कमजोर, photo source@ChatGpt
Monsoon Deficit: मौसम विभाग के अनुसार 1 जून से 18 सितंबर तक देश में 691.9 मिमी बारिश दर्ज की गई, जबकि इस अवधि का सीजन की सामान्य औसत का आंकड़ा 812.1 मिमी है। मौसम विभाग के अनुसार 2009 में देश में मानसून सामान्य से करीब 23 प्रतिशत कम रहा था और उसे बड़े पैमाने के मानसूनी सूखे के रूप में दर्ज किया गया। इस साल अब तक की 15 प्रतिशत कमी उस स्तर के करीब है। हालांकि मानसून का अंतिम आकलन 30 सितंबर के बाद ही होगा।
इस सीजन में जून में बारिश करीब 35 प्रतिशत कम रही। जुलाई में कुछ सुधार हुआ, लेकिन अगस्त और सितंबर में फिर कमी बनी रही। इससे कई क्षेत्रों में मिट्टी की नमी, जलस्रोत और खरीफ फसलों की स्थिति प्रभावित हुई है। बारिश की कमी का असर खरीफ उत्पादन, जलाशयों के भंडारण, सिंचाई और आगामी रबी फसल की बुवाई पर पड़ सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार मानसून की कुल कमी के साथ उसका असमान वितरण भी चिंता बढ़ा रहा है।
आइएमडी के अनुसार मानसून की विदाई के बीच बंगाल की खाड़ी नया निम्न दबाव क्षेत्र बनने के संकेत हैं। जो आगे पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ सकता है। इससे ओडिशा, आंध्र प्रदेश और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में बारिश का नया दौर बन सकता है। आइएमडी के अनुसार 17 से 23 सितंबर के दौरान देश के कई हिस्सों में गरज-चमक और बारिश की गतिविधियां जारी रहने का अनुमान है। राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत मध्य और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी बारिश हो सकती है।
|विवरण
|आंकड़ा
|देश के 178 जलाशयों में बचा पानी
|70.66%
|178 जलाशयों में क्षमता का वर्तमान
|70.66%
|दीर्घकालीन सामान्य औसत से कमी
|6.9%
|पिछले साल की तुलना में कमी
|20.1%
कमी का असर: आगामी रबी की बुवाई व सिंचाई तथा 178 बांधों पर आधारित शहरों और कस्बों की पेयजल व्यवस्था पर पड़ेगा।
प्रमुख राज्यों की स्थिति
|राज्य
|बारिश की कमी
|प्रभावित जिले
|राजस्थान
|22
|19
|मध्यप्रदेश
|7
|20
|छत्तीसगढ़
|5
|15
|गुजरात
|8
|18
|कर्नाटक
|30
|30
अब मानसून अपने अंतिम दौर में पहुंच गया है। आइएमडी के अनुसार 19 सितंबर से पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों से मानसून की वापसी शुरू होने के अनुकूल परिस्थितियां हैं। सामान्य तौर पर पश्चिमी राजस्थान से वापसी 17 सितंबर के आसपास शुरू होती है। हालांकि वापसी का मतलब पूरे देश में बारिश का तत्काल खत्म होना नहीं है।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग