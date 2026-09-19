भूटान में गूंजेगा ‘ऑपरेशन तूफान’, केरल मॉडल से ड्रग माफिया पर कसेगा शिकंजा

केरलम में यह अभियान 2 जून 2026 को शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य कॉलेज परिसरों, छात्रावासों और स्कूलों को निशाना बनाने वाले ड्रग माफिया और तस्करी नेटवर्क को खत्म करना है। यह अभियान अब 28 सितंबर 2026 से अपने दूसरे चरण में प्रवेश कर रहा है, जिसमें वार्ड स्तर पर जन जागरूकता समितियां बनाने और पुनर्वास पर जोर दिया जा रहा है। भूटान अभियान में केरल के तरीके को अपना सकता है, क्योंकि यह हिमालयी देश ड्रग्स से जुड़ी समस्याओं, खासकर युवाओं के बीच, से निपटने के अपने प्रयासों को मजबूत करना चाहता है।