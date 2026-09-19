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भूटान में गूंजेगा ‘ऑपरेशन तूफान’, केरल मॉडल से ड्रग माफिया पर कसेगा शिकंजा

भूटान केरल के 'ऑपरेशन तूफान– द नारको हंट' की तर्ज पर एंटी-ड्रग अभियान शुरू करेगा। गृह मंत्री लुंगतेन दोरजी ने रमेश चेन्निथला से फोन पर की बात।
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भारत

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Anand Prakash Yadav

Sep 19, 2026

Operation Toofan The Narco Hunt

केरल के 'ऑपरेशन तूफान' मॉडल की राह पर भूटान, ड्रग नेटवर्क पर होगा बड़ा प्रहार, photo: chatgpt

भूटान ड्रग नेटवर्क को खत्म करने और देश के युवाओं में ड्रग्स के गलत इस्तेमाल को रोकने के मकसद से केरल के 'ऑपरेशन तूफान– द नारको हंट' की तर्ज पर एक बड़ा एंटी-ड्रग अभियान शुरू करने की तैयारी कर रहा है।

भूटान के गृह मंत्री लियोनपो लुंगतेन दोरजी (Lyonpo Lungten Dorji) ने केरल के गृह मंत्री रमेश चेन्निथला के साथ टेलीफोन पर हुई बातचीत के दौरान इस योजना की जानकारी दी। उन्होंने 'ऑपरेशन तूफान' के तहत की जा रही कार्रवाइयों की सराहना की और युवाओं को नशे से बचाने के लिए इस मॉडल को अपने यहाँ अपनाने की बात कही। एएनआई के अनुसार, दोरजी ने संकेत दिया कि भूटान सरकार ड्रग तस्करी और इसके गलत इस्तेमाल के खिलाफ इसी तरह का अभियान लागू करने के लिए तैयार है।

जल्द करेंगे केरल का दौरा

दोरजी ने यह भी कहा कि वे 'ऑपरेशन तूफान' की गतिविधियों और कामकाज का जायजा लेने के लिए जल्द ही केरल का दौरा करेंगे। उन्होंने केरल के गृह मंत्री रमेश चेन्निथला को भूटान आने का न्योता भी दिया।

बातचीत के दौरान दोरजी ने केरल और भूटान के बीच लंबे समय से चले आ रहे संबंधों, खासकर भूटान में मलयाली शिक्षकों के योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि कई मलयाली लोग शिक्षक के तौर पर काम करने के लिए भूटान गए थे और खुद उन्हें भी मलयाली शिक्षकों ने पढ़ाया था।

क्या है 'ऑपरेशन तूफान'

'ऑपरेशन तूफान – द नारको हंट' ड्रग्स के गलत इस्तेमाल और ड्रग तस्करी के खिलाफ केरल का अभियान है। इसमें अधिकारी ड्रग नेटवर्क की पहचान करने और उन्हें तोड़ने के साथ-साथ नशीले पदार्थों के गलत इस्तेमाल के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

केरलम में यह अभियान 2 जून 2026 को शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य कॉलेज परिसरों, छात्रावासों और स्कूलों को निशाना बनाने वाले ड्रग माफिया और तस्करी नेटवर्क को खत्म करना है। यह अभियान अब 28 सितंबर 2026 से अपने दूसरे चरण में प्रवेश कर रहा है, जिसमें वार्ड स्तर पर जन जागरूकता समितियां बनाने और पुनर्वास पर जोर दिया जा रहा है। भूटान अभियान में केरल के तरीके को अपना सकता है, क्योंकि यह हिमालयी देश ड्रग्स से जुड़ी समस्याओं, खासकर युवाओं के बीच, से निपटने के अपने प्रयासों को मजबूत करना चाहता है।

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Updated on:

19 Sept 2026 02:29 am

Published on:

19 Sept 2026 02:29 am

Hindi News / National News / भूटान में गूंजेगा ‘ऑपरेशन तूफान’, केरल मॉडल से ड्रग माफिया पर कसेगा शिकंजा

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