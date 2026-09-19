TMC के नाम-चिन्ह को लेकर ममता बनर्जी ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा तो BJP के मंत्री बोले- ऐसा करते-करते चुनाव निकल जाएगा

ममता बनर्जी के खेमे ने आयोग के इस फैसले को स्वीकार करने के बजाय सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। याचिका में आयोग के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसके तहत ममता गुट को मूल टीएमसी नाम और उसके पारंपरिक चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल से रोक दिया गया है। मामले को जल्द सुनवाई के लिए 21 सितंबर को चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली पीठ के सामने रखा जा सकता है।