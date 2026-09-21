सोनिया गांधी FIR मामला: दिल्ली कोर्ट ने मजिस्ट्रेट का आदेश किया रद्द

त्रिपाठी का आरोप है कि सोनिया गांधी का नाम 1980 में नई दिल्ली के इलेक्टोरल रोल में दर्ज किया गया था। उनका दावा है कि उस समय वह भारतीय नागरिक नहीं थीं। उनके अनुसार, नाम 1982 में हटाया गया और 1983 में फिर दर्ज किया गया। उन्होंने जाली दस्तावेजों के इस्तेमाल का आरोप भी लगाया और FIR की मांग की। निचली अदालत ने पहले कहा था कि उपलब्ध दस्तावेजों और आरोपों के आधार पर FIR का आदेश नहीं दिया जा सकता। मामला अब नए सिरे से ACJM के सामने विचार के लिए जाएगा।