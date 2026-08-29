‘सोनिया गांधी की किताब विवाद में कोई दिलचस्पी नहीं’, राहुल गांधी बोले- मेरा पूरा ध्यान खरगे जी के साथ हुए अपराध पर है

Rahul Gandhi on Sonia Gandhi Book: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को अपनी मां और पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की आने वाली किताब को लेकर चल रहे विवाद से दूरी बना ली है। उन्होंने कहा कि फिलहाल उन्हें इस विवाद में कोई दिलचस्पी नहीं है। उनका पूरा ध्यान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के साथ हुए अपराध पर है। राहुल गांधी से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सोनिया गांधी की किताब को लेकर सवाल पूछा गया था। इस पर उन्होंने कहा कि यह मुद्दे से ध्यान भटकाने की रणनीति है। उन्होंने कहा कि वह अभी सिर्फ खरगे जी के साथ हुए मामले पर ध्यान देना चाहते हैं और उन्हें न्याय मिलना चाहिए।