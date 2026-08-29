Punjab Congress: सीधे राहुल गांधी को चुनौती, चन्नी के कारनामों के सामने आलाकमान भी पस्त

चरणजीत सिंह चन्नी यह मानकर चल रहे हैं कि वह कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा हैं। वह प्रदेश कांग्रेस की बागडोर भी अपने हाथों में चाहते हैं। चन्नी के इस बागी रुख को बूस्ट देने का काम समर्थकों के साथ-साथ हाल ही में हुए एक सर्वे ने भी किया है। वोट वाइब के स्टेट वाइब सर्वे के अनुसार, पंजाब में मुख्यमंत्री के तौर पर जनता की पहली पसंद भगवंत मान हैं। वहीं, दूसरे नंबर पर पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी हैं। इसका मतलब तो यही निकलता है कि जनता के बीच चन्नी की लोकप्रियता कायम है। बताया जाता है कि चन्नी अब सीधे तौर पर राहुल गांधी को चुनौती दे रहे हैं। सभी वरिष्ठ नेताओं को हाई कमान से यह हिदायत मिली है कि राहुल गांधी के हर कार्यक्रम के वीडियो आदि सोशल मीडिया पर शेयर किए जाएं, चन्नी इसका लगातार उल्लंघन कर रहे हैं। उनका ट्विटर (X) हैंडल इस उल्लंघन की गवाही दे रहा है। इसी तरह, उनका इंस्टाग्राम अकाउंट भी खुद को प्रमोट करने वाली पोस्ट से भरा हुआ है। राजनीति के जानकारों का कहना है कि राहुल गांधी ऐसे लीडर हैं, जो इस तरह की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन मजबूरी ये है कि चन्नी के जाने से पार्टी को पंजाब चुनाव में नुकसान हो सकता है। वह निश्चित तौर पर चन्नी को लेकर कोई रणनीति तैयार कर रहे होंगे, लेकिन खुद उन्हें बाहर करने का जोखिम अभी नहीं उठायेंगे और न ही अमरिंदर सिंह राजा वारिंग को लेकर अपना फैसला बदलेंगे, क्योंकि इससे पार्टी में बगावत को बल मिलेगा। यानी पेंच फंसा हुआ है।