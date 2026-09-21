चिराग पासवान को ट्रांसजेंडर बताने वाले बयान पर भड़के जीतन राम मांझी, बिहार सरकार से की तुरंत कार्रवाई की मांग

मूल रूप से बिहार के छपरा के रहने वाले डॉ. राजन सिंह एक ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट हैं और बिहार राज्य ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। चुनावी राजनीति में सक्रिय डॉ. राजन सिंह ने 2024 का लोकसभा चुनाव दक्षिण दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़ा था और 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कालकाजी सीट से आम जनता पार्टी के टिकट पर नामांकन दाखिल किया था। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थक के तौर पर भी बयान दिए हैं और पटना में पांच एकड़ जमीन पर 112 करोड़ रुपये की लागत से पीएम मोदी का मंदिर बनाने के अपने प्रस्ताव को लेकर सुर्खियां बटोरी हैं।