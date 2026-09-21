Bengal News: कौन हैं रिपन शेख और संजीव मंडल? बीजेपी नेता नड्डा के काफिला हमला में हुई गिरफ्तारी, जानें क्या-क्या लगे आरोप

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी इलाके में प्रभावशाली TMC नेताओं के तौर पर जाने जाते हैं। अधिकारी के अनुसार, दोनों लंबे समय से कथित तौर पर विभिन्न असामाजिक गतिविधियों में शामिल रहे हैं। उन पर बाइक गैंग के जरिए इलाके में उपद्रव करने के भी आरोप लगे हैं।