Giorgia Meloni: इटली में बुर्का बैन पर सपा विधायक का तंज, पीएम मोदी और जॉर्जिया मेलोनी पर दिया बड़ा बयान

इटली की प्रधानमंत्री ने अपनी पार्टी ब्रदर्स ऑफ इटली के एक कार्यक्रम में यर घोषणा की थी कि इटली अब स्कूलों में चेहरा ढकने वाली चीजों जैसे- बुर्का और हिजाब पर रोक लगाएगा और हर क्लास में विदेशी छात्रों की संख्या सीमित करेगा। इस घोषणा के बाद समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी ने यह प्रतिक्रिया दी। साथ ही उन्होंने कहा कि वे इटली की प्रधानमंत्री है इसलिए जब चाहे ऐसा बयान दे सकती है, लेकिन उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनकी इस बातों से किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचे।