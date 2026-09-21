MSRTC का मेगा प्लान: 200 लग्जरी AC स्लीपर बसें उतारने की तैयारी, मुंबई, पुणे और नागपुर रूट पर बदलेगा सफर का अनुभव

MSRTC Luxury Bus: महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (MSRTC) लंबी दूरी के यात्रियों को बेहतर और प्रीमियम यात्रा सुविधा देने की तैयारी कर रहा है। निगम करीब 200 लग्जरी बसों को अपने बेड़े में शामिल करने की योजना पर काम कर रहा है। इनमें AC स्लीपर और लग्जरी बसें शामिल होंगी। इस कदम के जरिए MSRTC लंबी दूरी के रूट पर निजी लग्जरी बस ऑपरेटरों को टक्कर देने की तैयारी में है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य राज्य परिवहन की बसों से यात्रा करने वाले यात्रियों को अधिक आरामदायक, सुरक्षित और आधुनिक तकनीक से लैस सेवाएं प्रदान करना है।