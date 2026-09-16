बारामती: सुपे घाट में 40 छात्रों से भरी एसटी बस पलटी, मची चीख-पुकार, रोहित पवार ने लगाये गंभीर आरोप

रोहित पवार ने कहा, "विद्या प्रतिष्ठान के छात्रों को ले जा रही एसटी बस का सुपे घाट में दुर्घटनाग्रस्त होना बेहद चौंकाने वाला और एसटी निगम की सेवाओं को लेकर गंभीर चिंता पैदा करने वाला है। गनीमत रही कि कुछ बच्चों को आई मामूली चोटों को छोड़कर सभी सुरक्षित हैं और किसी की जान को खतरा नहीं हुआ। लेकिन पिछले हफ्ते भी स्वारगेट से बारामती जाने वाली लगातार दो बसें खराब हो गई थीं, जिससे यात्रियों को तीसरी बस में शिफ्ट करना पड़ा था। पूर्व परिवहन आयुक्त का कार्यकाल स्वच्छ प्रशासन के बजाय अनियमितताओं में बीता, जिसका खामियाजा अब एसटी निगम को भुगतना पड़ रहा है। प्रशासन तुरंत इस हादसे की गहन जांच करे और यह सुनिश्चित करे कि किसी आम यात्री या छात्र की जान खतरे में न पड़े।"