PM मोदी फोटो विवाद और अमित शाह पर तंज… राज ठाकरे के घर गणपति दर्शन करने नहीं गए फडणवीस-शिंदे; मिली नसीहत

Maharashtra Politics: महाराष्ट्र में गणेशोत्सव के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का मनसे प्रमुख राज ठाकरे के घर गणपति दर्शन के लिए नहीं पहुंचना राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है। रिपोर्टों के मुताबिक, दोनों नेताओं ने इस बार राज ठाकरे के दादर स्थित 'शिवतीर्थ' आवास पर गणपति दर्शन नहीं किया। इसकी एक वजह राज ठाकरे की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर हालिया टिप्पणियों को बताया जा रहा है।