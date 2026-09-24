पति रणबीर कपूर का नया अवतार देख खुद को रोक नहीं पाईं आलिया भट्ट, ‘स्मोकिंग हॉट’ कहकर लुटाया प्यार, फैंस बोले- ‘फैंटास्टिक’

रणबीर के इस लुक पर फैंस ने भी खूब प्रतिक्रिया दी। एक यूजर ने लिखा कि ऐसा फर्स्ट लुक है जिसे देखकर स्क्रॉल करना मुश्किल है। वहीं, एक फैन ने रणबीर के चार्म की तारीफ करते हुए लिखा कि वह अपने पूरे चार्म के साथ वापस आ गए हैं। एक अन्य यूजर ने लिखा कि रणबीर को कुछ भी लुक दे दो, वह फिर भी 'स्मोकिंग हॉट' लगते हैं। बता दें, संजय लीला भंसाली के निर्देशन में बन रही 'लव एंड वॉर' में रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म हिंदी के साथ तमिल और तेलुगु में भी रिलीज होगी, लेकिन प्रोडक्शन टाइमलाइन में बदलाव के बाद इसकी रिलीज आगे बढ़ा दी गई।