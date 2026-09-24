‘जिसके साथ 40 साल गुजारे’, गोविंदा के साथ कोमल रानी को देख राखी सावंत ने सुनीता आहूजा का किया जिक्र

उन्होंने आगे कहा कि गोविंदा को अपनी पत्नी सुनीता आहूजा को साथ लेकर जाना चाहिए था, जिनके साथ उन्होंने करीब 40 साल बिताए हैं। राखी ने कहा कि वह लंबे समय से गोविंदा का साथ देती आई हैं, लेकिन इस बार उन्हें अभिनेता का यह फैसला सही नहीं लगा। राखी ने कोमल रानी के नाम को लेकर भी सवाल किया और कहा कि वह समझ नहीं पा रही हैं कि गोविंदा उन्हें अपने साथ क्यों लेकर गए।