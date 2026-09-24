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‘जिसके साथ 40 साल गुजारे’, गोविंदा के साथ कोमल रानी को देख राखी सावंत ने सुनीता आहूजा का किया जिक्र

Govinda Relationship Rumours: गोविंदा को कोमल रानी स्वर्णकार के साथ लालबागचा राजा के दर्शन करते देख राखी सावंत ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि अभिनेता को पत्नी सुनीता आहूजा के साथ जाना चाहिए था।
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मुंबई

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Shiwani Mishra

Sep 24, 2026

Govinda Rakhi Sawant

गोविंदा को कोमल रानी के साथ देख राखी सावंत का चढ़ा पारा (सोर्स: Instagram-filmycircles/rakhisawant2511)

Govinda Komal Rani Video: गोविंदा के लालबागचा राजा के दर्शन का वीडियो सामने आने के बाद राखी सावंत ने अभिनेता को लेकर नाराजगी जाहिर की है। गोविंदा इस दौरान अपनी कथित को-स्टार कोमल रानी स्वर्णकार के साथ नजर आए। वीडियो देखने के बाद राखी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर सवाल उठाया कि वह अपनी पत्नी सुनीता आहूजा के साथ दर्शन करने क्यों नहीं गए।

राखी ने गोविंदा को अपना अच्छा दोस्त बताते हुए कहा कि वह अब तक उनका समर्थन करती रही हैं, लेकिन कोमल रानी के साथ उन्हें देखकर उन्हें काफी बुरा लगा।

'अपनी बीवी को लेकर जाना चाहिए था'

राखी ने अपने वीडियो में गोविंदा को संबोधित करते हुए कहा, “इतने बड़े लालबाग के गणपति में आप कोमल रानी को लेकर गए। ये बहुत गलत बात है।”

उन्होंने आगे कहा कि गोविंदा को अपनी पत्नी सुनीता आहूजा को साथ लेकर जाना चाहिए था, जिनके साथ उन्होंने करीब 40 साल बिताए हैं। राखी ने कहा कि वह लंबे समय से गोविंदा का साथ देती आई हैं, लेकिन इस बार उन्हें अभिनेता का यह फैसला सही नहीं लगा। राखी ने कोमल रानी के नाम को लेकर भी सवाल किया और कहा कि वह समझ नहीं पा रही हैं कि गोविंदा उन्हें अपने साथ क्यों लेकर गए।

सोशल मीडिया पर भी शुरू हुई चर्चा

गोविंदा और कोमल रानी के साथ नजर आने के बाद सोशल मीडिया पर भी अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आईं। कुछ यूजर्स ने इसे फिल्म प्रमोशन से जोड़कर देखा। एक यूजर ने दावा किया कि यह फिल्म की शूटिंग या प्रमोशन से जुड़ा हो सकता है। वहीं, कुछ अन्य यूजर्स ने भी गोविंदा और कोमल रानी की साथ में मौजूदगी को लेकर अपनी राय जाहिर की।

हालांकि, इन प्रतिक्रियाओं और अटकलों के बीच गोविंदा और कोमल रानी के रिश्ते को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है। इसलिए दोनों की साथ में मौजूदगी के आधार पर किसी रिश्ते का निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा।

राखी बोलीं- 'आप मेरे इतने अच्छे मित्र हैं'

राखी ने अपनी बात रखते हुए गोविंदा को 'अच्छा मित्र' भी बताया। उन्होंने कहा कि वह अब तक उनका साथ देती रही हैं, लेकिन लालबागचा राजा के दर्शन के दौरान कोमल रानी के साथ उनकी मौजूदगी ने उन्हें निराश किया। फिलहाल राखी के इस बयान पर गोविंदा या सुनीता आहूजा की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

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Updated on:

24 Sept 2026 01:35 pm

Published on:

24 Sept 2026 01:23 pm

Hindi News / Entertainment / ‘जिसके साथ 40 साल गुजारे’, गोविंदा के साथ कोमल रानी को देख राखी सावंत ने सुनीता आहूजा का किया जिक्र

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