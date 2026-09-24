मनोज जरांगे के हमलों पर संजय शिरसाट का पलटवार, कहा- ‘आरक्षण पर बोलें, व्यक्तिगत और पार्टी की राजनीति से दूर रहें’

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के विधायक रोहित पवार की ओर से आचार संहिता को लेकर लगाए गए आरोपों पर भी शिरसाट ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि रोहित पवार को पहले आचार संहिता का अर्थ समझना चाहिए। शिरसाट ने कहा कि आपात स्थिति में तत्काल फैसले लेने पड़ते हैं और ऐसे मामलों में चुनाव आयोग की अनुमति लेकर राहत की घोषणा की जा सकती है। उन्होंने रोहित पवार से चुनाव आयोग को लेकर अनावश्यक संदेह का माहौल नहीं बनाने की अपील की। कृषि मंत्री पर रोहित पवार की टिप्पणी को लेकर शिरसाट ने कहा कि उन्हें राजनीतिक भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पहले अपने दल के अंदर के विवाद सुलझाएं और इसके बाद किसानों के हित में सरकार के साथ मिलकर काम करें।