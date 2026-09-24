24 सितंबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मुंबई

Railway News: कल्याण होकर चलेगी नई सुपरफास्ट एक्सप्रेस, 11 अक्टूबर को पहला फेरा, 25 सितंबर से रिजर्वेशन शुरू

New Train Alert: रेलवे ने खड़की-दहर का बालाजी स्पेशल ट्रेन को नियमित कर साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस बनाने का फैसला किया है। यह ट्रेन 20105 और 20106 के रूप में अक्टूबर से चलेगी और 25 सितंबर से टिकटों की बुकिंग शुरू होगी।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Sep 24, 2026

Indian Railway new train

रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी (Photo: IANS/File)

Khadki Dahar Ka Balaji Train: यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने खड़की-दहर का बालाजी-खड़की स्पेशल ट्रेन को नियमित करने का फैसला किया है। अब यह ट्रेन स्पेशल के बजाय साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस के रूप में रेगुलर चलेगी। ट्रेन का नया नंबर 20105 और 20106 होगा। इस फैसले से महाराष्ट्र और राजस्थान के बीच यात्रा करने वाले हजारों यात्रियों को फायदा होगा। के लिए मध्य रेलवे ने एक बड़ी राहत भरी खबर दी है।

मध्य रेलवे (Central Railway) के अनुसार, खड़की (पुणे) और दहर का बालाजी (जयपुर) के बीच चलने वाली विशेष ट्रेन (Special Train) को अब रेगुलर कर दिया गया है। ट्रेन नंबर 01407/01408 खड़की-दहर का बालाजी-खड़की स्पेशल अब स्थायी रूप से ट्रेन नंबर 20105/20106 खड़की-दहर डेहर का बालाजी-खड़की वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के रूप में संचालित होगी।

11 अक्टूबर से शुरू होगी नियमित सेवा

ट्रेन नंबर 20105 खड़की-दहर का बालाजी साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस 11 अक्टूबर 2026 से नियमित सेवा शुरू करेगी। यह ट्रेन हर रविवार को खड़की से सुबह 9:45 बजे रवाना होगी और अगले दिन सोमवार को सुबह 8:50 बजे दहर का बालाजी पहुंचेगी।

वहीं, ट्रेन नंबर 20106 दहर का बालाजी-खड़की साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस 12 अक्टूबर 2026 से नियमित सेवा शुरू करेगी। यह ट्रेन हर सोमवार को दहर का बालाजी से दोपहर 12 बजे रवाना होगी और अगले दिन मंगलवार को सुबह 9:55 बजे खड़की पहुंचेगी।

इन स्टेशनों पर होगा ठहराव

यह साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के प्रमुख शहरों और औद्योगिक केंद्रों को आपस में जोड़ेगी। यह साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस लोनावला, कल्याण, वसई रोड, पालघर, वापी, वलसाड, सूरत, अंकलेश्वर, वडोदरा, रतलाम, नागदा, भवानी मंडी, रामगंज मंडी, कोटा, सवाई माधोपुर, दुर्गापुरा और जयपुर स्टेशनों पर रुकेगी।

कोच संरचना और टिकट बुकिंग की जानकारी

20105/20106 खड़की-दहर का बालाजी साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस में कुल 16 यात्री कोच होंगे। इनमें एक एसी 2-टियर, तीन एसी 3-टियर, 6 स्लीपर क्लास और 4 जनरल सेकंड क्लास कोच शामिल हैं। इसके अलावा 1 सेकंड क्लास-कम-गार्ड ब्रेक वैन और 1 जनरेटर कार होगी।

ट्रेन नंबर 20105 के लिए टिकटों की बुकिंग शुक्रवार (25 सितंबर) से शुरू होगी।

त्योहारों पर रेलवे का बड़ा तोहफा! 7 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के फेरे बढ़ाये, 23 सितंबर से शुरू होगी बुकिंग

ये भी पढ़ें
Indian Railways

खबर शेयर करें:

Updated on:

24 Sept 2026 05:07 pm

Published on:

24 Sept 2026 05:07 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / Railway News: कल्याण होकर चलेगी नई सुपरफास्ट एक्सप्रेस, 11 अक्टूबर को पहला फेरा, 25 सितंबर से रिजर्वेशन शुरू

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘16 साल बाद फिर अजय देवगन के साथ’, ‘दृश्यम: द कन्क्लूजन’ पर बोले जयदीप अहलावत

Jaideep Ahlawat and Ajay Devgn in Drishyam 3
मनोरंजन

नवी मुंबई में बड़ा ट्रेन हादसा टला: पारसिक हिल से सीधे पटरियों पर जा गिरी कार, चालक गंभीर घायल

Navi Mumbai Road Accident
मुंबई

‘अहंकार को पता ही नहीं चलता कि वो अंदर है’, गिप्पी ग्रेवाल ने बताया कैसे रोकता है इंसान की तरक्की, फिर हुआ वायरल

Gippy Grewal interview
मनोरंजन

‘जब मिले नहीं तो सफाई क्यों दे रहे हो?’, दिशा सालियान केस पर बोले सूरज पंचोली तो लोगों ने दी नसीहत, कहा- अच्छी स्क्रिप्ट है

Disha Salian Case
बॉलीवुड

Weather Alert: विदर्भ पर 48 घंटे भारी! मूसलाधार बारिश के साथ मंडरा रहा सतही हवाओं का खतरा, IMD का डबल अलर्ट

Weather Forecast IMD
मुंबई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.