Railway News: कल्याण होकर चलेगी नई सुपरफास्ट एक्सप्रेस, 11 अक्टूबर को पहला फेरा, 25 सितंबर से रिजर्वेशन शुरू

Khadki Dahar Ka Balaji Train: यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने खड़की-दहर का बालाजी-खड़की स्पेशल ट्रेन को नियमित करने का फैसला किया है। अब यह ट्रेन स्पेशल के बजाय साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस के रूप में रेगुलर चलेगी। ट्रेन का नया नंबर 20105 और 20106 होगा। इस फैसले से महाराष्ट्र और राजस्थान के बीच यात्रा करने वाले हजारों यात्रियों को फायदा होगा। के लिए मध्य रेलवे ने एक बड़ी राहत भरी खबर दी है।