Weather Alert: विदर्भ पर 48 घंटे भारी! मूसलाधार बारिश के साथ मंडरा रहा सतही हवाओं का खतरा, IMD का डबल अलर्ट

Maharashtra Weather Forecast:महाराष्ट्र में बारिश का दौर अभी पूरी तरह थमा नहीं है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र, मुंबई ने अगले पांच दिनों का जिला-वार पूर्वानुमान जारी किया है। इसके मुताबिक, मुंबई सहित कोंकण क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। वहीं, विदर्भ के कई जिलों में अगले 48 घंटे मूसलाधार बारिश के साथ गरज-चमक और तेज हवाओं की स्थिति बनने का अनुमान है। जबकि मराठवाड़ा और आसपास के क्षेत्रों में तेज सतही हवाएं परेशानी का कारण बन सकती हैं। आईएमडी ने मध्य महाराष्ट्र के लिए येलो तो विदर्भ के जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।