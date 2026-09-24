राज ठाकरे पर भड़की भीम आर्मी, कहा- साहिल वाकोडे मामले में माफी मांगें, नहीं तो आएंगे शिवाजी पार्क

Sahil Wakode Case IIT Pawai: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) मुंबई में बीटेक के छात्र साहिल वाकोडे की मौत का मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है। साहिल के परिवार ने संस्थान में उसके साथ जातिगत दुर्व्यवहार और मानसिक प्रताड़ना किए जाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। इस मामले में पुलिस ने प्रोफेसर सूर्यनारायण डुल्ला के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट और BNS की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इसी बीच मनसे प्रमुख राज ठाकरे की इस मामले पर की गई टिप्पणी को लेकर भी राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है।