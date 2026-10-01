जिमखाना क्लब विवाद: समान मामलों की लंबित सुनवाई के बीच नई याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने उठाए सवाल

उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं की ओर से पहले दायर की गई संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत कार्यवाही का भी हवाला दिया। दीक्षित ने कहा कि कि सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को स्वतंत्र कार्यवाही के जरिए हाईकोर्ट जाने या लंबित मामलों में पक्षकार बनने की स्वतंत्रता दी थी, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं निकाला जा सकता कि एक ही विवाद को लेकर हाईकोर्ट में समानांतर कार्यवाही शुरू कर दी जाए।