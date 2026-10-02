‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ के 25 साल पूरे होने पर भावुक हुईं स्मृति ईरानी, बोलीं- घरेलू हिंसा पर बदला नजरिया

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi completed 25 years: भारतीय टेलीविजन इतिहास के सबसे आइकॉनिक धारावाहिकों में से एक 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के टेलीकास्ट को 25 साल पूरे हो गए हैं। इस खास मौके पर टीवी की सबसे लोकप्रिय बहू 'तुलसी विरानी' यानी पूर्व केंद्रीय मंत्री और अभिनेत्री स्मृति ईरानी (Smriti Irani) ने एक बेहद खास और भावुक संदेश शेयर किया है। उन्होंने न सिर्फ अपने किरदार के सामाजिक प्रभाव को याद किया, बल्कि शो की निर्माता एकता कपूर (Ekta Kapoor) को लेकर भी बयान दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि इस शो ने समाज का नजरिया बदला।