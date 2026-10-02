शिवाजी पार्क में प्रदर्शन पर रोक तो दिल्ली मेट्रो बंद करने पर क्यों नहीं? अभिजीत दिपके का सवाल

CJP ने 2 अक्टूबर को मुंबई के शिवाजी पार्क में प्रदर्शन का ऐलान किया था। संगठन का यह आंदोलन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और SIR यानी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़े मुद्दों को लेकर है। मुंबई पुलिस ने शिवाजी पार्क में प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी है। पुलिस ने आयोजन स्थल को लेकर नियमों, ट्रैफिक, शोर और आसपास के इलाके में लोगों तथा अस्पतालों की आवाजाही जैसी चिंताओं का हवाला दिया है।