शिवाजी पार्क में प्रदर्शन को लेकर क्यों आमने-सामने आए लोग? स्थानीय लोगों ने कहा- यहां नहीं होने देंगे

CJP Protest: 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती पर मुंबई के दादर स्थित शिवाजी पार्क में CJP के प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर विवाद बढ़ गया है। एक तरफ संगठन ने चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से जुड़े मुद्दों को लेकर आंदोलन का ऐलान किया है, तो दूसरी तरफ इलाके के लोगों ने इसके लिए शिवाजी पार्क को चुने जाने पर सवाल उठाए हैं। प्रदर्शन से पहले स्थानीय लोगों और CJP के सदस्यों के बीच बहस का वीडियो भी सामने आया है।