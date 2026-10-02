‘अब ज्ञानू का विसर्जन बाकी है’, प्रकाश राज ने मुंबई CJP आंदोलन पर दिया बेबाक बयान, बोले- कॉकरोच वापस आ गए

Prakash Raj Support CJP Protest: देश के मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और चुनाव प्रणाली में सुधारों की मांग को लेकर मुंबई में CJP द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन ने अब बड़ा सियासी रूप ले लिया है। संगीत निर्देशक विशाल ददलानी के समर्थन के बाद अब अभिनेता और सामाजिक-राजनीतिक मुद्दों पर बेबाकी से राय रखने वाले प्रकाश राज (Prakash Raj) भी इस आंदोलन के पक्ष में खुलकर सामने आ गए हैं। प्रकाश राज ने सोशल मीडिया पर अपने तल्ख अंदाज में बयान जारी करते हुए चुनाव आयोग और सरकार पर करारा हमला बोला है।