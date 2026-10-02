बापू की जयंती पर सीएम योगी का देसी अंदाज, गांधी आश्रम में खरीदा खादी का गमछा

मुख्यमंत्री ने गांधी जयंती के अवसर पर बापू के सत्य, अहिंसा, स्वदेशी और स्वावलंबन के विचारों को याद किया। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के आदर्श आज भी समाज और देश के लिए प्रासंगिक हैं। गांधी जयंती पर हजरतगंज स्थित गांधी आश्रम में आयोजित कार्यक्रम में श्रद्धांजलि के साथ खादी और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने का संदेश प्रमुख रहा। मुख्यमंत्री की खादी खरीदारी ने गांधी जयंती के कार्यक्रम को स्थानीय उत्पादों और आत्मनिर्भरता के संदेश से भी जोड़ दिया। इस दौरान खादी से जुड़े कारीगरों और बुनकरों के उत्पादों को प्रोत्साहित करने तथा लोगों को स्वदेशी वस्तुओं की ओर आकर्षित करने पर जोर दिया गया।