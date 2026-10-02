अतीक-मुख्तार के बाद कौन? शंकर पांडे और रॉबिन सिंह की क्राइम सिंडिकेट की इनसाइड स्टोरी

UP Crime Syndicate Shankar Pandey Robin Singh:उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे पारंपरिक माफिया नेटवर्क के पतन के बाद संगठित अपराध समाप्त नहीं हुआ। इसके बजाय युवा गैंग लीडर्स की नई पीढ़ी उभर रही है। इनमें शंकर पांडे और रॉबिन सिंह का नाम प्रमुखता से सामने आ रहा है। ये नए सिंडिकेट तकनीक, सोशल मीडिया और नए उम्र के शूटरों का नेटवर्क बनाकर रंगदारी, जमीनों पर कब्जे और सुपारी किलिंग जैसे अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। पुराने माफिया गिरोहों की जगह ले रहे ये गैंग पुलिस और एसटीएफ (STF) के लिए नई सिरदर्दी बन चुके हैं। हालांकि, यूपी पुलिस इन उभरते अपराधियों को चिन्हित कर उनके आर्थिक साम्राज्य और नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करने के लिए सख्त कार्रवाई कर रही है।