इमरान-इकरा की बयानबाजी के पीछे सीटों का गणित, पश्चिमी यूपी में गठबंधन का असली पेंच, चेहरों से ज्यादा सीटों का भूगोल

पश्चिमी यूपी में सपा-कांग्रेस के बीच मौजूदा खींचतान का सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है। लोकसभा चुनाव दोनों दलों ने साथ मिलकर लड़ा और पश्चिमी यूपी में कई सीटों पर विपक्षी गठबंधन को सफलता मिली। अब आगामी विस चुनाव में प्रत्येक सीट पर उम्मीदवार अलग होगा। इसलिए यह तय करना चुनौती हो गया है कि किस क्षेत्र में किस दल का उम्मीदवार गठबंधन के साझा वोट को बेहतर तरीके से समेट सकता है।

यही कारण है कि इमरान मसूद और इकरा हसन के बीच बयानबाजी से ज्यादा महत्वपूर्ण अब वह राजनीतिक तैयारी है जो दोनों दल अपने-अपने प्रभाव क्षेत्रों में कर रहे हैं।