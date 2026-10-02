2027 से पहले यूपी कांग्रेस का मास्टरस्ट्रोक! आराधना मिश्रा बनीं नई प्रदेश अध्यक्ष, इमरान मसूद को मिली बड़ी जिम्मेदारी

Aradhana Mishra UP Congress President: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले कांग्रेस हाईकमान ने राज्य संगठन में बड़ा और निर्णायक फेरबदल कर दिया है। पार्टी नेतृत्व ने मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की जगह रामपुर खास से लगातार विधायक और कांग्रेस विधानमंडल दल (CLP) की नेता आराधना मिश्रा 'मोना' को यूपी कांग्रेस का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। 2027 के चुनावी महासमर से पहले कांग्रेस हाईकमान का यह कदम प्रदेश में कैडर को नए सिरे से लामबंद करने और जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूती देने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।

कांग्रेस ने आराधना मिश्रा 'मोना' को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष, इमरान मसूद को कार्यकारी अध्यक्ष और देवेंद्र निषाद व आलोक प्रसाद को वरिष्ठ उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। ये नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू होंगी। पार्टी ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस विधायक दल के नेता के तौर पर चौधरी वीरेंद्र सिंह की नियुक्ति को भी मंज़ूरी दी है।