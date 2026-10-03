‘हमारे साथ धोखा और फ्रॉड हुआ’, ओम प्रकाश राजभर का कांग्रेस की नई टीम पर हमला, बोले- वोट के लिए संगठन बढ़ा रहे

उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की नई टीम के गठन को लेकर मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वोट हासिल करने के लिए अपना संगठन बढ़ा रही है। इमरान मसूद के बयान पर राजभर ने कांग्रेस से यूपी में मुस्लिम मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान करने को कहा। वहीं, अपनी पार्टी के विधायकों अब्बास अंसारी और जगदीश नारायण राय को लेकर उन्होंने अखिलेश यादव पर धोखा और फ्रॉड करने का आरोप लगाया।