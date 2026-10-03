UP कांग्रेस में बदलाव पर सुरेंद्र राजपूत बोले- पिछड़े, दलित, महिलाओं और युवाओं को मिलेगा प्रतिनिधित्व

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर भी सुरेंद्र राजपूत ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने संघ, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को लेकर आरोप लगाए। राजपूत ने कहा कि हिंदू-मुस्लिम के बीच दूरी पैदा करने से देश कमजोर हो रहा है। उन्होंने कहा कि मोहन भागवत ने बिल्कुल सही कहा, संघ की वजह से धर्म और राष्ट्र दोनों संकट में हैं। बीजेपी की वजह से दोनों संकट में हैं, विश्व हिंदू परिषद की वजह से दोनों संकट में हैं, बजरंग दल और आपके सभी संगठनों की वजह से धर्म और राष्ट्र दोनों संकट में हैं। क्यों? क्योंकि आप हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ खड़ा करके और सांप्रदायिकता का जहर बोकर देश को कमजोर कर रहे हैं।