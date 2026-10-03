यूपी कांग्रेस ने पार्टी के अंदर लागू किया अखिलेश का ‘पीडीए’ फार्मूला, 14 साल बाद महिला अध्यक्ष

मुस्लिम वोट मुख्य रूप से सपा के साथ है। उस पर नजर बीएसपी की भी है। 2022 के चुनाव के बाद से ही मायावती मुस्लिम मतदाताओं को यह संदेश देने में लगी हैं कि आपने सपा को वोट दिया, फिर भी सपा बीजेपी को हरा नहीं पाई। 2022 में बसपा ने सबसे ज्यादा (88) मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे। हालांकि, जीता एक भी नहीं था। चुनाव के कुछ ही महीने बाद बसपा ने इमरान मसूद को पार्टी में शामिल करा कर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का संयोजक बनाया। चुनाव के अगले साल 5 जनवरी 2023 को बसपा ने शाइस्ता परवीन का पार्टी में स्वागत किया। शाइस्ता बाहुबली नेता अतीक अहमद की पत्नी हैं। अतीक पर 40 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। 2022 में आपराधिक मुकदमे दर्ज होने के कारण ही मायावती ने मऊ से अपने विधायक मुख्तार अंसारी का टिकट काट लिया था।