‘वोट चोरों की बैंड बजनी चाहिए’, राखी सावंत ने कंगना रनौत पर कसा तंज, बोलीं- ‘कहां भाग गई ये’

बातचीत के दौरान राखी से जब पूछा गया कि वह 2 अक्टूबर को मुंबई में हुए CJP के प्रोटेस्ट में क्यों नहीं पहुंचीं, तो उन्होंने बताया कि वह उस दिन शूटिंग कर रही थीं। राखी ने कहा कि 2 अक्टूबर को CJP का प्रोटेस्ट था, लेकिन वह उसमें शामिल नहीं हो सकीं क्योंकि वह शूटिंग में व्यस्त थीं। इसी दौरान वह ‘प्रोटेस्ट’ शब्द बोलते हुए थोड़ी उलझती हुई भी नजर आईं।