‘वोट चोरों की बैंड बजनी चाहिए’, राखी सावंत ने कंगना रनौत पर कसा तंज, बोलीं- ‘कहां भाग गई ये’

वोट चोर विवाद में कंगना रनौत पर भड़कीं राखी सावंत (सोर्स: Intasgram-RakhiSawant)
Rakhi Sawant Video: बॉलीवुड की ड्रामा क्वीन राखी सावंत एक बार फिर अपने बयान को लेकर चर्चा में हैं। चल रहे ‘वोट चोर’ विवाद के बीच राखी ने कंगना रनौत पर तंज कसा है। उन्होंने कंगना को ‘तोतली’ कहते हुए सवाल किया कि वह कहां गायब हैं और अब इस मुद्दे पर कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं।
राखी सावंत ने विवाद पर बात करते हुए कंगना रनौत को लेकर कहा, "रियली वोट चोरों की बैंड बजनी चाहिए भाई, बजनी चाहिए। अभी कहां गई कंगना? ये तोतली कहां भाग गई?"
राखी यहीं नहीं रुकीं। उन्होंने दोबारा कंगना पर निशाना साधते हुए कहा कि अब वह कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं। राखी का यह बयान सामने आने के बाद एक बार फिर दोनों अभिनेत्रियों के बीच जुबानी तकरार चर्चा में आ गई है।
बातचीत के दौरान राखी से जब पूछा गया कि वह 2 अक्टूबर को मुंबई में हुए CJP के प्रोटेस्ट में क्यों नहीं पहुंचीं, तो उन्होंने बताया कि वह उस दिन शूटिंग कर रही थीं। राखी ने कहा कि 2 अक्टूबर को CJP का प्रोटेस्ट था, लेकिन वह उसमें शामिल नहीं हो सकीं क्योंकि वह शूटिंग में व्यस्त थीं। इसी दौरान वह ‘प्रोटेस्ट’ शब्द बोलते हुए थोड़ी उलझती हुई भी नजर आईं।
राखी और कंगना के बीच लंबे समय से सार्वजनिक तौर पर एक-दूसरे को लेकर टिप्पणियां और मजाक देखने को मिलते रहे हैं। ऐसे में वोट चोर विवाद के बीच राखी का कंगना को लेकर यह बयान एक बार फिर दोनों के बीच की तकरार को सुर्खियों में ले आया है। हालांकि, कंगना रनौत की ओर से राखी के इस बयान पर फिलहाल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
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