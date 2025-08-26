मुंबई के आजाद मैदान में नहीं होगा मराठा आंदोलन? बॉम्बे HC ने मनोज जरांगे को दिया झटका, सरकार को भी अहम निर्देश

Manoj JarangeMaratha Reservation Andolan: मराठा आरक्षण को लेकर मुंबई में आंदोलन करने की तैयारी पूरी का की राह एक बार फिर मुश्किल होती दिख रही है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मनोज जरांगे पाटील को मुंबई के आजाद मैदान में धरना-प्रदर्शन करने से रोक दिया है। अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि आंदोलन से मुंबई की ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ सकती है, इसलिए शहर में इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। हालांकि राज्य सरकार चाहे तो नवी मुंबई के खारघर या अन्य जगह आंदोलन की मंजूरी दे सकती है।