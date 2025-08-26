Patrika LogoSwitch to English

मौसम

बिहार चुनाव 2025

मुंबई के आजाद मैदान में नहीं होगा मराठा आंदोलन? बॉम्बे HC ने मनोज जरांगे को दिया झटका, सरकार को भी अहम निर्देश

Maratha Andolan in Mumbai: मराठा आरक्षण आंदोलन का नेतृत्व करने वाले मनोज जरांगे पाटील ने 27 अगस्त को हजारों समर्थकों के साथ मुंबई कूच करने की घोषणा की है। लेकिन अब हाईकोर्ट ने 29 अगस्त से मुंबई के आजाद मैदान में उनके प्रस्तावित आंदोलन पर रोक लगा दी है।

मुंबई

Dinesh Dubey

Aug 26, 2025

Bombay high court on Maratha andolan Manoj Jarange
मनोज जरांगे को हाईकोर्ट से झटका

Manoj JarangeMaratha Reservation Andolan: मराठा आरक्षण को लेकर मुंबई में आंदोलन करने की तैयारी पूरी का की राह एक बार फिर मुश्किल होती दिख रही है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मनोज जरांगे पाटील को मुंबई के आजाद मैदान में धरना-प्रदर्शन करने से रोक दिया है। अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि आंदोलन से मुंबई की ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ सकती है, इसलिए शहर में इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। हालांकि राज्य सरकार चाहे तो नवी मुंबई के खारघर या अन्य जगह आंदोलन की मंजूरी दे सकती है।

मराठा आरक्षण आंदोलन का नेतृत्व करने वाले मनोज जरांगे पाटील ने 27 अगस्त को हजारों समर्थकों के साथ मुंबई कूच करने की घोषणा की है। लेकिन हाईकोर्ट के इस फैसले से उनकी परेशानी बढ़ गई है। वे पहले ही साफ कर चुके हैं कि मराठा समाज को ओबीसी श्रेणी से आरक्षण मिलने तक आंदोलन जारी रहेगा।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) राजेंद्र साबले ने मंगलवार को मनोज जरांगे के गांव आंतरवाली सराटी जाकर उनसे मुलाकात की और गणेशोत्सव के दौरान मुंबई में आंदोलन न करने की अपील की। लेकिन जरांगे ने कहा कि सरकार आरक्षण पर फैसला ले, तभी आंदोलन रोका जाएगा। हालांकि अब हाईकोर्ट की रोक के बाद जरांगे किस रणनीति के साथ आगे बढ़ेंगे, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं।

Published on:

26 Aug 2025 03:38 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / मुंबई के आजाद मैदान में नहीं होगा मराठा आंदोलन? बॉम्बे HC ने मनोज जरांगे को दिया झटका, सरकार को भी अहम निर्देश

