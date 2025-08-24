मराठा आंदोलन: ‘फडणवीस तुम्हारा करियर तो बर्बाद है, PM मोदी को कलंकित मत करो…’, मनोज जरांगे ने दी चेतावनी

Manoj Jarange on Devendra Fadnavis: मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मुंबई में होने वाले आंदोलन की आंच तेज होती जा रही है। मराठा समाज को ओबीसी आरक्षण में शामिल करने की मांग उठाने वाले आंदोलनकारी नेता मनोज जरांगे पाटील 29 अगस्त को मुंबई पहुंचेंगे। उनके साथ बड़ी संख्या में मराठा समाज के लोग भी शामिल हो सकते हैं। मनोज जरांगे का दावा है कि इस आंदोलन के दौरान लाखों की भीड़ मुंबई की सड़कों पर उतरेगी और मायानगरी ठप पड़ जाएगी।
मुंबई में विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने से पहले मनोज जरांगे इन दिनों लगातार दौरे कर रहे हैं और मराठा समाज से अपील कर रहे हैं कि अधिक से अधिक लोग आंदोलन में शामिल हों। रविवार को बीड में एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सीएम फडणवीस ने मराठा आरक्षण में बाधा डालने के लिए जाति आधारित संघर्ष भड़काया, ओबीसी समाज को तैयार किया, लेकिन उन्होंने संघर्ष पैदा नहीं होने दिया।
जरांगे ने कहा, “राज्य में मराठों के आगे आने की हिम्मत किसकी है? हम चुपचाप बैठे हैं तो इसका फायदा मत उठाइए। देवेंद्र फडणवीस, मैं आपको कह रहा हूं कि मराठों को तकलीफ मत दीजिए। अगर मराठा समाज ने आक्रामक रूप धारण कर लिया तो उसे कोई भी रोक नहीं पाएगा।“
उन्होंने आगे मुख्यमंत्री फडणवीस को चेतावनी दी कि मराठा समाज पर हमला करना बंद करें। जरांगे ने कहा, “आपकी एक गलती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि पर भी धब्बा लगा सकती है। आपका (CM फडणवीस का) करियर तो पहले ही बर्बाद हो चुका है, लेकिन अब अपनी जिंदगी में पछतावे का दिन मत आने दीजिए।”
मनोज जरांगे की इस आक्रामक चेतावनी के बाद राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। अब सबकी निगाहें शुक्रवार से मुंबई के आजाद मैदान में होने वाले आंदोलन पर टिकी हैं। हालांकि निर्धारित प्रदर्शन से पहले, महाराष्ट्र सरकार ने मराठा आरक्षण पर एक मंत्रिमंडलीय उप-समिति का पुनर्गठन किया है, जिसके नए अध्यक्ष मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल को बनाया गया है। यह समिति मराठा आरक्षण मुद्दे के प्रशासनिक और कानूनी पहलुओं पर समन्वय स्थापित करेगी, साथ ही अदालतों में संबंधित मामलों में राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के साथ संपर्क बनाकर और न्यायिक आदेशों के कार्यान्वयन के लिए प्रक्रियाएं तैयार करने का काम करेगी।
बता दें कि मनोज जरांगे ने मराठा समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी में आरक्षण देने की मांग को लेकर 29 अगस्त से दक्षिण मुंबई के आजाद मैदान में विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। उनकी इस मांग का ओबीसी संगठनों व नेताओं ने कड़ा विरोध किया है।