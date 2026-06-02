2 जून 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

पेपर लीक आरोपी जेल में रहकर करेगा NEET की तैयारी, अदालत से मिली मंजूरी

Paper Leak Case: NEET UG पेपर लीक मामले में दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने आरोपी यश यादव को जेल में पढ़ाई के लिए किताबें रखने की अनुमति दी और सभी आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 जून तक बढ़ा दी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Devika Chatraj

Jun 02, 2026

NEET UG Paper Leak Case

NEET पेपर लीक (Video Screenshot)

NEET UG Paper Leak Case: NEET UG पेपर लीक मामले में दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को एक अहम आदेश जारी किया है। अदालत ने आरोपी यश यादव को जेल में किताबें रखने की अनुमति दे दी है, ताकि वह NEET UG री-एग्जाम 2026 की तैयारी कर सके। यह परीक्षा 21 जून 2026 को आयोजित होने वाली है।

15 जून तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत

राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) में विशेष CBI जज अजय गुप्ता की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान यह फैसला लिया गया। साथ ही कोर्ट ने पांच आरोपियों मंगीलाल बिवाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल, यश यादव और धनंजय लोकहांडे की न्यायिक हिरासत को 15 जून तक बढ़ा दिया है।

जेल में पढ़ाई की अनुमति पर कोर्ट का फैसला

सुनवाई के दौरान यश यादव की ओर से अधिवक्ता अंबिका ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दलील दी कि आरोपी को आगामी परीक्षा की तैयारी के लिए किताबों की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि यश यादव ने 3 मई को हुई NEET UG Exam में भी हिस्सा लिया था। कोर्ट ने इस पर विचार करते हुए आरोपी को जेल में किताबें रखने की अनुमति प्रदान की, ताकि वह अपनी परीक्षा की तैयारी जारी रख सके।

NTA की अनुमति पर कोर्ट ने उठाए सवाल

सुनवाई के दौरान अदालत ने यश यादव के वकील से यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या National Testing Agency (NTA) ने आरोपी को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी है या नहीं। अदालत ने यह भी पूछा कि क्या आरोपी के पास परीक्षा का प्रवेश पत्र (Admit Card) उपलब्ध है, क्योंकि वह इस मामले में गंभीर आरोपों का सामना कर रहा है।

कैसे फैला पेपर लीक का नेटवर्क?

जांच में सामने आए आरोपों के अनुसार, यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं था, बल्कि एक संगठित नेटवर्क के रूप में सामने आया है। आरोप है कि मंगीलाल बिवाल ने अपने बेटे विकास बिवाल के लिए प्रश्नपत्र हासिल करने के लिए शुभम खैरनार से संपर्क किया था। इसके बाद यह मामला एक बड़े रैकेट में बदल गया। कथित तौर पर शुभम ने सबसे पहले प्रश्नपत्र यश यादव को उपलब्ध कराया, जिसके बाद यह आगे मंगीलाल बिवाल तक पहुंचा। वहां से यह पेपर विकास और दिनेश बिवाल तक फैल गया।

10 लाख में खरीदा गया पेपर, 12 लाख में बेचा गया

CBI जांच के अनुसार, मंगीलाल बिवाल ने कथित रूप से यश यादव से NEET UG पेपर 10 लाख रुपये में हासिल किया। इसके बाद उसने इस पेपर को कई उम्मीदवारों को लगभग 12 लाख रुपये में बेचा।

CBI जांच में और भी गिरफ्तारियां

इस हाई-प्रोफाइल मामले में Central Bureau of Investigation ने शुभम खैरनार, मनीषा वाघमारे, प्रह्लाद कुलकर्णी, मनीषा मंडल, मनीषा संजय हवालदार, शिवराज रघुनाथ मोतेगांवकर, डॉ. मनोज शिरुरे और तेजस हर्षद कुमार शाह सहित कई अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। ये सभी आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं और उनसे पूछताछ जारी है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट

Published on:

02 Jun 2026 01:16 pm

Hindi News / National News / पेपर लीक आरोपी जेल में रहकर करेगा NEET की तैयारी, अदालत से मिली मंजूरी

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

कर्नाटक में मल्लिकार्जुन खरगे के बेटे को मिल सकता है बड़ा पद! AHINDA को साधने के लिए कांग्रेस का प्लान तैयार

Karnataka Congress Cabinet Formation
राष्ट्रीय

अनिल अग्रवाल के वेदांता ग्रुप पर ED का बड़ा सर्च ऑपरेशन, कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी

Vedanta ED Raid
राष्ट्रीय

क्या जाली हस्ताक्षर के दम पर चल रही थी TMC? चुनाव हारते ही फूटा 'साइनगेट' बम!

Mamata Banerjee
राष्ट्रीय

Child Died in Battery Blast: खेलते-खेलते बच्चों ने आग में डाल दी बैटरी, ब्लास्ट होने से 1 वर्षीय भाई की मौत

Battery blast, child died in battery blast
अंबिकापुर

CJI सूर्यकांत ने 5 नए जजों को दिलाई शपथ, SC में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर हुई 37

Chhattisgarh TET Exam 2026
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.