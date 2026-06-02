पेपर लीक आरोपी जेल में रहकर करेगा NEET की तैयारी, अदालत से मिली मंजूरी

जांच में सामने आए आरोपों के अनुसार, यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं था, बल्कि एक संगठित नेटवर्क के रूप में सामने आया है। आरोप है कि मंगीलाल बिवाल ने अपने बेटे विकास बिवाल के लिए प्रश्नपत्र हासिल करने के लिए शुभम खैरनार से संपर्क किया था। इसके बाद यह मामला एक बड़े रैकेट में बदल गया। कथित तौर पर शुभम ने सबसे पहले प्रश्नपत्र यश यादव को उपलब्ध कराया, जिसके बाद यह आगे मंगीलाल बिवाल तक पहुंचा। वहां से यह पेपर विकास और दिनेश बिवाल तक फैल गया।