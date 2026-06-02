रूस ने यूक्रेन को दहलाया, हवाई हमलों में 10 लोगों की हुई मौत और 100 से ज़्यादा घायल

रूस-यूक्रेन युद्ध (Russia-Ukraine War) 4 साल से ज़्यादा समय बीतने के बावजूद जारी है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) के आदेश पर उनकी सेना ने 24 फरवरी, 2022 को यूक्रेन को घेरते हुए उस पर हमला कर दिया। युद्ध के दौरान रूसी सेना ने यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्ज़ा भी कर लिया है। आए दिन ही रूसी सेना यूक्रेन पर हमले करती रहती है और अब एक बार फिर ऐसा ही देखने को मिला है। रूसी सेना ने सोमवार को देर रात से मंगलवार को तड़के सुबह तक यूक्रेन की राजधानी कीव (Kyiv) पर ताबड़तोड़ हमले किए।