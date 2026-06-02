अमेरिका में गोलीबारी से 7 लोगों की मौत, घरेलू विवाद से जुड़ा मामला

मस्कटाइन पुलिस विभाग को दोपहर करीब 12:12 बजे गोलीबारी की सूचना मिली थी। पुलिस अधिकारियों और आपातकालीन चिकित्सा टीम तुरंत मौके पर पहुंची। एक घर के अंदर जांच के दौरान चार लोगों के शव बरामद किए गए, जिन्हें गोली लगी हुई थी। प्रारंभिक जांच से पता चला कि यह घटना घरेलू विवाद से जुड़ी थी और सभी पीड़ित संदिग्ध के परिवार के सदस्य थे।