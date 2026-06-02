US-Iran War: क्या खत्म होगा होर्मुज संकट? ट्रंप ने बताई समझौते की टाइमलाइन; फाइनल डील को लेकर भी कही बात

वहीं इस बीच ऐसी खबरें भी सामने आईं कि ईरान अमेरिका के साथ चल रही बातचीत से पीछे हट सकता है। ट्रंप ने इन अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि वॉशिंगटन को ऐसी कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है। NBC News से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अगर वे बातचीत बंद भी कर दें तो मुझे लगता है कि यह ठीक है, लेकिन उन्होंने हमें इसकी कोई औपचारिक जानकारी नहीं दी है।