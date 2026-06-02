अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावों को नकारा, बोले- ईरान से वार्ता जारी; हिज्बुल्लाह पर हमला नहीं करेगा इजरायल

एक अन्य पोस्ट में ट्रंप ने मिडल ईस्ट संकट को लेकर कई बड़े खुलासे किए। ट्रंप ने बताया कि उनकी इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बहुत सकारात्मक बातचीत हुई है। ट्रंप के मुताबिक, बेरूत की तरफ बढ़ रहे सैन्य दस्तों को वापस बुला लिया गया है। इसके साथ ही, अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया कि उच्च स्तर पर हिज्बुल्लाह के साथ भी सीधी बात हुई है। इस बातचीत में दोनों पक्ष युद्ध रोकने पर सहमत हुए हैं, जिसके तहत अब न तो इजरायल हिज्बुल्लाह पर हमला करेगा और न ही हिज्बुल्लाह इजरायल को निशाना बनाएगा।