मच्छरों का खात्मा करेंगे ‘विशेष’ मच्छर: गूगल करेगी अमेरिका इतिहास का सबसे बड़ा प्रयोग

Wolbachia mosquitoes: मच्छरों से छुटकारा पाने के लिए करोड़ों नए मच्छर छोड़ने का विचार पहली नजर में अजीब लग सकता है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि यही रणनीति भविष्य में डेंगू और अन्य मच्छरजनित बीमारियों के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार बन सकती है। इस संबंध में गूगल की सहयोगी कंपनी अब अमेरिका में इतिहास का सबसे बड़ा मच्छर-नियंत्रण प्रयोग करने की तैयारी में है। इस योजना के तहत अमेरिका के फ्लोरिडा और कैलिफोर्निया के कुछ इलाकों में करीब 3.2 करोड़ विशेष रूप से उपचारित मच्छरों को छोड़ा जा सकता है।