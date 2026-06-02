डोनाल्ड ट्रंप ने की बेंजामिन नेतन्याहू और हिज़बुल्लाह से बात, हमले रोकने पर बनी सहमति

फिलहाल इस बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी कि इज़रायल और हिज़बुल्लाह के बीच सीज़फायर का असर होगा या नहीं। इज़रायल ने 2 मार्च से लेबनान पर हमले तेज़ कर दिए। 16 अप्रैल को पहली बार दोनों देशों में 10 दिन के सीज़फायर पर सहमति बनी थी, लेकिन इज़रायल ने इस दौरान भी हमले नहीं रोके। इसकी डेडलाइन खत्म होने के बाद सीज़फायर को 3 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया था, लेकिन इज़रायल ने इस दौरान भी सीज़फायर उल्लंघन किया। 15 मई को एक बार फिर दोनों देशों के बीच 45 दिन के सीज़फायर की सहमति बनी, लेकिन इसके बावजूद इज़रायल के हमले नहीं रुके। ऐसे में इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि इज़रायली सेना एक बार फिर सीज़फायर का उल्लंघन करते हुए लेबनान पर हमले शुरू कर सकती है।