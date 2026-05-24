व्हाइट हाउस के पास फायरिंग करने वाले को लेकर हुए बड़े खुलासे, खुद को बताता था असली ओसामा बिन लादेन; ट्रंप को भी दी थी धमकी

White House Shooting: अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी की घटना को अंजाम देने के वाले हमलावर को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल, 21 वर्षीय नासिर बेस्ट ने व्हाइट हाउस के पास सुरक्षा चेकपॉइंट के नजदीक गोलीबारी की, जिसके बाद यूएस सीक्रेट सर्विस ने जवाबी कार्रवाई में उसे मार गिराया। घटना के समय राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस के अंदर मौजूद थे और पूरी तरह सुरक्षित रहे।