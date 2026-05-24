व्हाइट हाउस के बाहर फायरिंग करने वाला कौन? सामने आई फोटो

गोलीबारी के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। प्रत्यक्षदर्शियों ने लगातार कई राउंड फायरिंग की आवाज सुनने की बात कही। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि हमलावर ने 20 से 25 राउंड तक फायरिंग की, जबकि स्थानीय मीडिया कम से कम तीन राउंड गोली चलने की पुष्टि कर रहा है। फिलहाल जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि हमलावर का मकसद क्या था और उसने इस वारदात को अंजाम क्यों दिया।