व्हाइट हाउस के बाहर फायरिंग से दहशत, डोनाल्ड ट्रंप अंदर थे मौजूद; संदिग्ध हमलावर को मार गिराया गया

White House gunshots: अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में रविवार को उस समय सनसनी फैल गई, जब व्हाइट हाउस के फायरिंग की आवाजें सुनाई दीं। घटना के बाद पूरे इलाके में भारी सुरक्षा अलर्ट घोषित कर दिया गया। पुलिस, सीक्रेट सर्विस तथा एफबीआई के अधिकारी बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए। बताया गया कि घटना के समय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस के भीतर मौजूद थे और ईरान को लेकर एक बड़े अंतरराष्ट्रीय समझौते पर चर्चा कर रहे थे।