24 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

व्हाइट हाउस के बाहर फायरिंग से दहशत, डोनाल्ड ट्रंप अंदर थे मौजूद; संदिग्ध हमलावर को मार गिराया गया

Gunfire near White House: व्हाइट हाउस के बाहर फायरिंग से दहशत फैल गई, घटना के समय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अंदर मौजूद थे और ईरान समझौते पर उच्च स्तरीय बातचीत चल रही थी। अमेरिकी सुरक्षा बलों की फायरिंग में हमलावर को मार गिराया गया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

May 24, 2026

White House

व्हाइट हाउस के पास रविवार को एक हमलावर ने फायरिंग की, जिससे दहशत फैल गई। (Photo- IANS)

White House gunshots: अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में रविवार को उस समय सनसनी फैल गई, जब व्हाइट हाउस के फायरिंग की आवाजें सुनाई दीं। घटना के बाद पूरे इलाके में भारी सुरक्षा अलर्ट घोषित कर दिया गया। पुलिस, सीक्रेट सर्विस तथा एफबीआई के अधिकारी बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए। बताया गया कि घटना के समय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस के भीतर मौजूद थे और ईरान को लेकर एक बड़े अंतरराष्ट्रीय समझौते पर चर्चा कर रहे थे।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक गोलियों जैसी तेज आवाजें सुनते ही व्हाइट हाउस परिसर में अफरा-तफरी मच गई। सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत इलाके को सील कर दिया और मीडिया कर्मियों सहित वहां मौजूद लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया।

फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (FBI) के निदेशक काश पटेल ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए गोलीबारी की घटना की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि एफबीआई की टीम मौके पर मौजूद है और सीक्रेट सर्विस को सहायता प्रदान कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि मामले की जांच जारी है और जैसे-जैसे नई जानकारी सामने आएगी, उसे जनता के साथ साझा किया जाएगा।

संदिग्ध हमलावर को मार गिराया गया

उधर, 'एबीसी न्यूज' के मुताबिक, व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी करने वाला संदिग्ध हमलावर यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस के जवानों की जवाबी कार्रवाई में मार गिराया है।

एबीसी न्यूज के मुताबिक, सीक्रेट सर्विस ने बताया कि अधिकारियों ने व्हाइट हाउस चेकपॉइंट पर गोलीबारी करने वाले एक हथियारबंद व्यक्ति को गोली मारकर मार गिराया है। सीक्रेट सर्विस ने यह भी बताया कि एक राहगीर को भी गोली लगी है, लेकिन यह तुरंत स्पष्ट नहीं हो पाया है कि गोली कैसे लगी।

ईरान समझौते पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा

घटना से कुछ देर पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक लंबा बयान जारी कर बताया था कि वे ओवल ऑफिस में कई मुस्लिम देशों के शीर्ष नेताओं के साथ ईरान को लेकर अहम बातचीत कर रहे हैं। ट्रंप के अनुसार सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, पाकिस्तान, तुर्किये, मिस्र, जॉर्डन और बहरीन के नेताओं के साथ उनकी बातचीत बेहद सकारात्मक रही।

डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका और ईरान के बीच एक व्यापक समझौता लगभग तय हो चुका है। जल्द ही इसकी औपचारिक घोषणा की जा सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि इस समझौते के तहत होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने पर सहमति बन रही है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से हुई बातचीत को भी बेहद सफल बताया।

फायरिंग की आवाज सुनते ही लोगों को हटाया गया

व्हाइट हाउस परिसर में मौजूद पत्रकारों ने घटना के दौरान दहशत भरे माहौल के बारे में बताया। एबीसी न्यूज की पत्रकार सेलिना वांग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर बताया कि वे व्हाइट हाउस के नॉर्थ लॉन में रिकॉर्डिंग कर रही थीं, तभी अचानक 'दर्जनों गोलियों जैसी आवाजें' सुनाई दीं।

उन्होंने लिखा कि सुरक्षा अधिकारियों ने तुरंत सभी मीडिया कर्मियों को दौड़कर प्रेस ब्रीफिंग रूम में जाने का निर्देश दिया। घटना के बाद व्हाइट हाउस के आसपास सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। फिलहाल एजेंसियां पूरे मामले की जांच कर रही हैं और आधिकारिक बयान का इंतजार किया जा रहा है।

ये भी पढ़ें

अब्दुल रजाक ने कभी बनाया था सेना के लिए बंकर, अब घर पर चला सरकारी बुलडोजर, 80 की उम्र में फिर हुए बेघर
राष्ट्रीय
house demolished Sidhra area in Jammu

खबर शेयर करें:

Updated on:

24 May 2026 06:44 am

Published on:

24 May 2026 05:58 am

Hindi News / World / व्हाइट हाउस के बाहर फायरिंग से दहशत, डोनाल्ड ट्रंप अंदर थे मौजूद; संदिग्ध हमलावर को मार गिराया गया

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

खुलेगा होर्मुज स्ट्रेट और युद्ध का होगा स्थायी अंत, जल्द फाइनल हो सकती है अमेरिका-ईरान के बीच डील

Donald Trump and Mojtaba Khamenei
विदेश

Marco Rubio India Visit: भारत-अमेरिका परमाणु साझेदारी को मिल सकती है नई रफ्तार, न्यूक्लियर सेक्टर पर बढ़ा फोकस

Marco Rubio India Visit 2026
विदेश

Iran-US Talks: ईरान-अमेरिका समझौते के लिए तेहरान पहुंचे आसिम मुनीर, फिर भी नहीं बनी सहमति

latest on iran us talks
विदेश

Marco Rubio India Visit: क्या अगले कुछ महीनों में भारत-अमेरिका के बीच होने वाली हैं बड़ी घोषणाएं? रूबियो ने दिए बड़े संकेत

Marco Rubio India Visit
राष्ट्रीय

ईरान की अगली रणनीति तैयार कर रहा अमेरिका का मोस्ट वांटेड दुश्मन, जानिए कौन है अहमद वहीदी?

Who is Ahmad Vahidi
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.