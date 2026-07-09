US-Iran Conflict: ईरान पर फिर अमेरिकी स्ट्राइक, कोनारक समेत कई शहरों में हमले

US-Iran War: पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। ईरान के बंदर अब्बास, कोनारक, सीरिक, चाबहार समेत कई शहरों में अमेरिकी हमले हुए हैं। ईरानी समाचार एजेंसी मेहर और मिजान ने भी इन हमलों की पुष्टि की है। ईरानी समाचार एजेंसी के मेहर के मुताबिक, बंदर अब्बास के साथ सीरिक में भी तेज धमाकों की आवाज सुनी गई। ईरानी समाचार एजेंसी मेहर के मुताबिक, चाबहार और कोनारक के करीब भी तेज धमाकों की आवाज सुनी गई है। अमेरिकी एयर स्ट्राइक के बाद ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव हो गया है। वहीं समाचार एजेंसी इरना के मुताबिक, ताजा अमेरिकी हमलों के बाद चाबहार के कुछ हिस्सों की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है।

