9 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

US-Iran Conflict: ईरान पर फिर अमेरिकी स्ट्राइक, कोनारक समेत कई शहरों में हमले

US-Iran Tensions: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शांति समझौते की समाप्ति के ऐलान के कुछ घंटों बाद ही अमेरिका ने ईरान पर जोरदार हमला बोला है। पढ़े- पूरी रिपोर्ट
less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Jul 09, 2026

US attack Iran

अमेरिका ने ईरान पर फिर किया हमला (Photo- X/@emilykschrader)

US-Iran War: पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। ईरान के बंदर अब्बास, कोनारक, सीरिक, चाबहार समेत कई शहरों में अमेरिकी हमले हुए हैं। ईरानी समाचार एजेंसी मेहर और मिजान ने भी इन हमलों की पुष्टि की है। ईरानी समाचार एजेंसी के मेहर के मुताबिक, बंदर अब्बास के साथ सीरिक में भी तेज धमाकों की आवाज सुनी गई। ईरानी समाचार एजेंसी मेहर के मुताबिक, चाबहार और कोनारक के करीब भी तेज धमाकों की आवाज सुनी गई है। अमेरिकी एयर स्ट्राइक के बाद ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव हो गया है। वहीं समाचार एजेंसी इरना के मुताबिक, ताजा अमेरिकी हमलों के बाद चाबहार के कुछ हिस्सों की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है।

अक्काला में पुल को भी बनाया निशाना

अमेरिका ने ईरान पर ताजा हमलों में उत्तरी प्रांत गोलिस्तान के अक्काला में स्थित अक टका खान पुल क्षेत्र को बनाया निशाना। यह जानकारी फॉर्स समाचार एजेंसी के हवाले से दी गई है। अमेरिका के इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ, हालांकि IRGC ने इस हमले पर करारा जवाब देने की चेतावनी दी है।

ईरान ने संयुक्त राष्ट्र को लिखा पत्र

ईरान ने ताजा अमेरिकी हमलों को लेकर पत्र लिखे हैं। यह जानकारी ईरान की सरकारी मीडिया द्वारा दी गई है। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत अमीर सईद इरावानी ने अमेरिका पर ईरान की संप्रभुता पर हमला करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन है।

खबर अपडेट हो रही है..

लॉरेंस बिश्नोई-गोल्डी बराड़ गैंग के खिलाफ कार्रवाई, अमेरिका-कनाडा से 24 गिरफ्तार, हरदीप निज्जर की हत्या की साजिश का भी आरोप

ये भी पढ़ें
Gangsters Lawrence Bishnoi news update

खबर शेयर करें:

Updated on:

09 Jul 2026 07:12 am

Published on:

09 Jul 2026 06:50 am

Hindi News / World / US-Iran Conflict: ईरान पर फिर अमेरिकी स्ट्राइक, कोनारक समेत कई शहरों में हमले

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

खाड़ी देशों में हाई अलर्ट, अमेरिकी हमलों के बाद ईरानी जवाबी कार्रवाई की आशंका

US Strikes
विदेश

Iran War: ‘सीजफायर खत्म’, ट्रंप के ऐलान के बाद ईरान पर बरसे अमेरिकी हमले

Donald Trump
विदेश

Ali Khamenei: ईरान ने खामेनेई परिसर में हमले के बाद हुए नुकसान की तस्वीरें पहली बार सार्वजनिक कीं

Damage to Khameneis Tehran Compound
विदेश

बच्चों के ऑनलाइन यौन शोषण के मामलों की लिस्ट में अमेरिका सबसे आगे, भारत तीसरे स्थान पर

Online pedophilia cases
विदेश

अमेरिका ने फिर शुरू किए ईरान पर हमले, कई जगह हुए धमाके

US attacks Iran again
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.