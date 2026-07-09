Iran War: ‘सीजफायर खत्म’, ट्रंप के ऐलान के बाद ईरान पर बरसे अमेरिकी हमले

बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ईरान के साथ रातभर चला सैन्य तनाव बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। हालांकि इससे पहले उन्होंने कहा था कि युद्धविराम समाप्त हो चुका है। तुर्किये की राजधानी अंकारा (Ankara) में 2 दिवसीय नाटो शिखर सम्मेलन के समापन पर ट्रंप ने कहा, "मुझे लगता है कि जो भी होगा, वह बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा और इससे हालात पहले से ज्यादा सुरक्षित होंगे, खासकर तेल आपूर्ति के लिहाज से। जो भी होगा, वह बहुत तेजी से होगा। हम लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष की तलाश में नहीं हैं।"