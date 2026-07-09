Iran Strait of Hormuz US Warning: अमेरिकी दबाव पर ईरान का जवाब, होर्मुज जलडमरूमध्य ईरानी शर्तों पर ही खुलेगा

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज व्यापर के लिए दुनिया के सबसे बड़ा समुद्री मार्गों में से एक है। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की बड़ी मात्रा इसी रास्ते से होकर गुजरती है। अगर इस रास्ते पर किसी भी तरह का संकट उत्पन्न होता है, तो अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार, ऊर्जा आपूर्ति और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव अगर और गहराता है, तो इसका प्रभाव केवल मिडल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया के व्यापार और ऊर्जा बाजार पर भी दिखाई दे सकता है।